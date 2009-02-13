Задняя дверь сгоревшего в Донецкой области автобуса не открывалась

Пассажиры рейсового автобуса «ЛАЗ», застигнутые вчера пожаром на автотрассе между селами Райгород и Брусино в Донецкой области, не смогли выйти через заднюю дверь, так как она не открывалась.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня журналистам одна из пассажирок этого автобуса 19-летняя Дарья САВЧЕНКО, которая находится сейчас на лечении в Донецком ожоговом центре Института неотложной и восстановительной хирургии им. В. Гусака.

Она сообщила, что живет в г. Кременная Луганской области, а учится в Краматорске Донецкой области в Донбасской государственной машиностроительной академии, поэтому часто ездит этим рейсом. Вспоминая вчерашнее происшествие, девушка сказала: «Что-то взорвалось, моментально, это было секунды две, загорелось все, я сидела в начале автобуса, автобус был полный, задняя дверь была закрыта, и удалось выбраться только тем, кто был впереди».

По ее словам, «только мы выбрались, увидели, как автобус взорвался». Д.САВЧЕНКО сообщила, что «водитель из автобуса выбежал сразу, ведь дверь возле него, а задняя дверь не открывалась, и автобус горел долго».

В свою очередь, как сообщил по телефону корреспонденту УНИАН директор Донецкого ожогового центра Эмиль ФИСТАЛЬ, в центре находятся 6 человек, которые пострадали вчера от пожара в пассажирском автобусе, из них 4 – в тяжелом состоянии.

По его словам, шестерых пострадавших привезли из Краматорского ожогового центра вчера, но «должны еще сегодня привезти».

«У нас сегодня 6 человек, мы их всех оперируем, уже начали оперировать, сейчас я тоже иду в операционную, - сказал директор, - Состояние четверых больных остается тяжелым, у двух человек - средней тяжести».

Э.ФИСТАЛЬ отметил, что из 6 человек, 5 – женщины. «Тяжелые больные - все это женщины, у всех у них лица обожжены и, естественно, это составляет и психологическую проблему», - посетовал врач, но подчеркнул, что «мы этим занимаемся, в том числе делаем пластику на лицо».

Как сообщал УНИАН, 12 февраля, в 11.13 в Славянском районе Донецкой области на автотрассе между селами Райгород и Брусино произошел пожар в рейсовом автобусе «ЛАЗ», следовавшем из Краматорска в Кременную Луганской области. В автобусе находились 30 человек. В 11.35 пожар было локализован силами двух спасательных отделений МЧС, а в 11.55 - ликвидирован. В результате пожара 7 человек погибли, 20 – пострадали и были отправлены в различные лечебные учреждения области. Из пострадавших, 6 человек, самых тяжелых, были доставлены в Донецкий ожоговый центр Института неотложной и восстановительной хирургии им. В. Гусака. Три человека, в том числе и водитель автобуса, не пострадали.

Сегодня рассматриваются две версии случившегося - пожар произошел либо по причине неисправности газобаллонного оборудования автобуса, либо по причине замыкания электрической проводки.