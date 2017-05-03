Украинцы считают большинство своих сограждан нечестными, непорядочными людьми - социолог

Большинство украинцев считают большинство других нечестными, непорядочными людьми, хотя на самом деле это не так, ведь такое общество просто не могло бы существовать. Об этом в интервью Saiup.org.ua рассказал заместитель директора Института социологии НАН Украины, профессор Евгений Головаха.

Но, заметил он, из-за того, что большинство так считает, мы находимся в состоянии растерянности, уныния, в состоянии социальной аномии, безнормности.

По словам Головахи, и наша академическая среда является органической частью общества – все проблемы, которые есть в обществе в целом, имеют непосредственное отношение и к сфере образования и науки. Возможно, даже, здесь картина еще хуже, чем по обществу в целом. Образование и наука – это одна из наиболее проблемных сфер после чиновничества.

Читайте такжеВсего 25% украинцев знают, как будет работать "безвиз" – представительство ЕС

«Бывает так, что люди, которые имеют все, хотят еще и научное звание, хотя они не являются учеными. Это остаточная советская традиция, потому что научное звание как титул, им можно прикрыться. Некоторые и гербы себе сделали, понимая, что они без регалий ничего не стоят», – сказал он.

По словам профессора, так разрушалась и наука, и образование: сам – доктор наук и профессор, дети – в престижных университетах «учатся», в которых они могут не появляться годами.