Украинцы выбрали самые важные новости времен независимости

В рамках проекта Музей новостей 30 экспертов из разных областей определили 100 самых важных новостей современной Украины. Во время работы экспозиции посетители также могли голосовать и создали собственный рейтинг. Опрос длился 22 дня, участие в нем приняли больше 2700 человек со всех регионов Украины. Оказалось, что важные новости для экспертов и рядовых украинцев значительно отличаются.

Первое место в рейтинге экспертов заняла аннексия Крыма 18 марта 2014 года. На втором месте — 30 ноября 2013 года бойцы спецподразделения МВД «Беркут» разогнали протестантов на Майдане. Началась Революция достоинства. Замыкает топ-3 новость о расстрелах на Институтской и побег Виктора Януковича в Крым.

Провозглашение независимости Украины, аннексия Крыма и выборы первого президента — именно эти новости признали самыми важными простые украинцы.

«Мы хотели услышать мнение своих посетителей. Поэтому в Зале 100 новостей все желающие могли проголосовать и создать свой рейтинг новостей за 26 лет истории современной Украины, — рассказывает организатор проекта, генеральный директор «1+1 медиа» Александр Ткаченко. — Мой личный выбор совпал с версией гостей музея. Я до сих пор помню 24 августа 1991 года: я тогда был в здании Верховной Рады и передавал агентству Reuters информацию о голосовании в парламенте».

В первую десятку также попали два события, произошедшие в 2000 году: остановка Чернобыльской АЭС (4 место) и убийство журналиста Георгия Гонгадзе (5 место). Интересно, что в рейтинге экспертов новость о Гонгадзе заняла только 9 место, а Чернобыль и вовсе не попал в топ-10. Новости о первых насильственных смертях во время Революции достоинства и жестокий разгон протестантов на Майдане заняли 6-е и 9-е места в голосовании украинцев, и соответственно 7-ю и 2-ю позиции в экспертном рейтинге.

Важность победы Джамалы на «Евровидении» (7 место) и проведения в Киеве финала чемпионата «Евро-2012» (10 место) высоко оценили только посетители выставки.

«Такие различия в рейтингах свидетельствуют о том, что простые украинцы в государстве, которое не одержало значительных побед ни в политике, ни в экономике, хотят ассоциировать свою жизнь хоть с каким-то успехом. Для нас этим успехом в том числе стали спорт и музыка. Также это доказывает, что в украинском обществе есть такой себе банальный национализм. Это не касается темы Бандеры, УПА и так далее. Он выражается не в политических программах или событиях, а в таких вот неполитических победах. Ведь простым людям очень нужно чувствовать гордость», — говорит историк Ярослав Грицак.

С полным списком 100 самых главных новостей Украины можно ознакомиться тут.

Музей новостей, посвященный 20-летию ТСН, стал первым в Украине выставочным проектом о производстве новостей и их влиянии на общество. А также первой попыткой посмотреть на то, какие новости очертили историю Украины. С начала работы выставки экскурсоводы «Мистецького Арсеналу» провели более 500 экскурсий. Всего за три недели работы выставку посетило почти 100 тысяч человек.