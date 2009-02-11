В Украине уже начались проблемы с выплатой стипендий студентам?

15:17, 11 февраля 2009
Общество
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Министерство образования отрицает

По состоянию на 11 февраля 2009 г. Министерство образования и науки профинансировало расходы на выплату стипендий и заработной платы за январь и февраль текущего года в полном объеме в соответствии со сметами учебных заведений.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки со ссылкой на заместителя министра Петра КУЛИКОВА.

«На сегодняшний день проблем с выплатой стипендий не существует - все студенты должны получить стипендии. Этот вопрос находится на особом контроле министра», - сказал П.КУЛИКОВ.

В то же время первый заместитель Руководителя Секретариата Украинского молодежного форума Андрей Черных утверждает, что в абсолютном большинстве высших учебных заведений Украины студентам, которые имеют полное право на получение минимального размера стипендий (средний балл 4.0) до сих пор не выплатили стипендию.

(Согласно с постановлением Кабмина №882 "Вопрос стипендиального обеспечения", студентам, которые по результатам семестрового контроля имеют средний балл успеваемости 7.00-9.99 по двенадцатибальной или 4.00-4.99 по пятибальной шкале оценивания, назначается академическая стипендия в минимальном размере).

"Ко мне поступают многочисленные звонки из всех регионов Украины относительно проблемы с выплатой стипендии. Студенты жалуются, что имея средний балл 4.0 и выше - они не получили стипендию", - подчеркивает Андрей Черных.

Причиной этого является тот факт, что правительство и Министерство образования и науки Украины не обеспечило высшие учебные заведения в полном объеме необходимыми средствами, а предоставило в среднем 70% от нормы, пишет Украинская правда.

Кроме того, вузы устанавливают дополнительные требования для выплаты студентам стипендии. Так, например, в Тернопольском государственном педагогическом университете средний балл подняли до 4.7.

В Харьковском национальном педагогическом университете имени Г.Сковороды, Киевском национальном университете культуры и искусств, Волынском национальном университете имени Леси Украинки (ВНУ) отказываются выплачивать стипендию студентам, которые имеют хотя бы одну тройку.

Кабинет Министров должен признать нехватку средств и внести необходимые изменения в соответствующее постановление правительства, говорится в сообщении "Украинского молодежного форума".

Однако заместитель министра образования КУЛИКОВ утверждает, что МОН зафиксировало и устранило случаи задержки выплаты стипендий в отдельных учебных заведениях в связи с переводом счетов этих вузов из проблемных банков в стабильные. Руководство МОН сообщило ректорам о недопустимости задержек выплаты стипендий и заработных плат, независимо от системы оценивания.

Так, по данным МОН, в Тернопольском государственном педагогическом университете задержка с выплатой стипендий вызвана переоформлением документов для перехода на наличное обслуживание в другой банк. По информации ректоров Харьковского национального педагогического университета имени Г.Сковороды, Волынского национального университета имени Леси Украинки на 10 февраля задолженности по выплате стипендий нет.

 

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