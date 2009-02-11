Новые депозиты не будут подпадать под запрет на снятие денег

Национальный банк Украины намерен снять запрет на досрочное изъятие средств депозитов для вновь открытых депозитов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера на пресс-конференции сообщил председатель Совета НБУ Петр ПОРОШЕНКО.

«На сегодняшний день мое предложение было единогласно поддержано Советом НБУ. Я предоставил слово главе АУБ (Ассоциации украинских банков – УНИАН) господину СУГОНЯКО, и мы отдельно выслушали позицию исполняющего обязанности главы НБУ господина ШАПОВАЛОВА о том, чтобы мы сейчас приняли постановление в соответствии с которым сняли какие-либо ограничения по досрочному изъятию средств банковских депозитов для вновь открытых депозитов», - сказал П. ПОРОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 11 октября 2008 года Национальный банк Украины принял постановление №319, которым ввел запрет на досрочное расторжение депозитных договоров. Несмотря на то, что постановление НБУ от 4 декабря 2008 года №413, которым отменяется 319-е постановление и мораторий, не содержит прямого запрета банкам выдавать досрочно вклады, Нацбанк дополнил его Письмом №22-310/946-17250, в котором сообщил о сохранении запрета на досрочный отзыв депозита.

Справка УНИАН. «По договору банковского вклада, независимо от его вида, банк обязан выдать вклад или его часть по первому требованию вкладчика, кроме вкладов, сделанных юридическими лицами на других условиях возврата, которые установлены договором. Условие договора об отказе от права на получение вклада по первому требованию является ничтожным», - говорится в статье 1060 Гражданского кодекса Украины.