За доллар на межбанке к обеду дают 8,14/8,18 гривен

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,0750/8,1925, к 11:00 сузился спрэд – 8,1100/8,1850, а к 12:00 цены установились на следующих значениях – 8,1425/8,1750.

Как сообщили УНИАН в финансовой компании «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2220/0,2280, к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2230/0,2275, а к 12:00 повысились до 0,2255/0,2280. В России курс доллар-рубль упал и к 12:00 установился на уровне 35,9170 (-0,0855).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2891/92, продолжая изменяться в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,3945/10,5790, к 11:00 цены составили 10,4500/10,5770, а к 12:00 установились на уровне 10,5035/10,5755.