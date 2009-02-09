Премьер Великобритании недоволен высокими бонусами банкиров

Правительство Великобритании проведет независимое расследование управления банков. Власти, в частности, намерены проверить зарплаты и бонусы, начисляемые топ-менеджерам, сообщил министр финансов страны Алистер Дарлинг.

"Я понимаю, что люди раздражены завышенными бонусами банкиров", - сказал А.Дарлинг, добавив, что "руководители банков должны вести себя ответственно". Предстоящее расследование, возможно, подтвердит, что соблазн высоких вознаграждений заставляет менеджеров финансовых институтов предпринимать неоправданные риски, сообщает Би-би-си.

Многие ведущие банки Соединенного Королевства были вынуждены обратиться за помощью к государству, чтобы пережить финансовый кризис. Так, Royal Bank of Scotland в прошлом году получил от правительства инвестиции в размере 20 млрд фунтов стерлингов (23 млрд евро). Между тем банк, по информации местной прессы, готовится выплатить своим сотрудникам вознаграждения на общую сумму до 1 млрд фунтов. Royal Bank of Scotland официально лишь сообщил, что обсуждает с властями проблему бонусов, однако отказался комментировать конкретные цифры. По словам представителей банка, выплата бонусов входит в контрактные обязательства перед некоторыми менеджерами.

На этой неделе премьер-министр Великобритании Гордон Браун заявил, что у банков, которые выживают за счет средств налогоплательщиков, не должно быть "никаких вознаграждений за провалы".

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