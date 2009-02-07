Работники херсонских заводов вышли на акцию протеста

В Херсоне рабочие нескольких предприятий провели митинг солидарности. Как передает корреспондент УНИАН, около 11.00 рабочие собрались у центральной проходной ООО «Херсонский машиностроительный завод» (ХМЗ), откуда колонной прошли вдоль центрального проспекта города – проспекта Ушакова - на центральную площадь города. Митинг проходил через дорогу от здания Херсонской областной государственной администрации.

В акции участвовали рабочие ХМЗ, ОАО «Херсонский хлопчатобумажный комбинат», ГП «Херсонский морской торговый порт» и представители Херсонского нефтеперерабатывающего завода.

По данным оргкомитета акции, в ней приняли участие около 2 тыс. человек, сотрудники милиции, наблюдавшие за мероприятием, назвали корреспонденту цифру в 600 участников.

К митингу также присоединились представители КПУ, ПСПУ, а также члены «левых» организаций, называвших себя анархистами и марксистами.

Рабочие несли лозунги с надписями: «Пусть за кризис платят олигархи», «Сегодня Херсон – завтра вся Украина», «Нет продаже 25% + 1 акция ХБК», «Не ведись на подачку, продолжай стачку».

В ходе митинга звучали призывы о привлечении к уголовной ответственности лиц, виновных в невыплате зарплаты как на ХМЗ, так и на других предприятиях Украины.

В результате митинга, который окончился около 13.00, была принята резолюция, в которой в очередной раз рабочие настаивали на национализации ХМЗ, госзаказе на производство и полном погашении долгов по заработной плате.

Милиция проведению митинга не препятствовала.

Как сообщал УНИАН, рабочие ХМЗ утром 3 февраля взяли штурмом офис предприятия, требуя выплатить задолженность по заработной плате и передать завод в госсобственность.

Херсонская облгосадминистрация также предложила владельцу ХМЗ передать предприятие в госсобственность. В Херсонской ОГА считают, что руководство ХМЗ неспособно оценить ситуацию и не желает искать пути выхода предприятия из кризиса.

Справка УНИАН. ООО «Херсонский машиностроительный завод» входит в структуру ООО «НПП «БелоцерковМАЗ» (Белая Церковь). Предприятие является единственным в Украине производителем зерноуборочных комбайнов «Славутич».