Мировые цены на нефть понизились
01:14, 07 февраля 2009Общество
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До 40,17-46,21 долларов за баррель
Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 6 февраля на ведущих нефтяных биржах понизились.
Официальные цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составили:
- в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 46,21 (-0,25) долл./барр.;
- в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 40,17 (-1,00) долл./барр.
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