Мировые цены на нефть понизились

До 40,17-46,21 долларов за баррель

Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 6 февраля на ведущих нефтяных биржах понизились. Официальные цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составили: - в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 46,21 (-0,25) долл./барр.; - в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 40,17 (-1,00) долл./барр.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter