Столкновения в Полтаве: мэр города заявил о прекращении скандальной застройки "газетной арки"

Городской голова Полтавы Александр Мамай заявил, что предприниматель-застройщик приостанавливает строительство в «газетной арке», где между охранной фирмой и активистами произошли драки и были ранены ветераны АТО, которые выступали против застройки. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Мамай заявил сегодня на брифинге.

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По словам мэра, хотя у предприниматель-застройщик Виктор Степаненко ест на руках все разрешительные документы на строительство, он с пониманием отнесся к ситуации в городе.

«В городской власти официально обратился ФЛП Степаненко Виктор Викторович с заявлением о том, что в связи с резонансными событиями он останавливает любые строительные работы в арке жилого дома на вул. Соборности, 27», - сказал мэр.

По его словам, он также зарегистрировал проект решения сессии горсовета о введении моратория на строительство МАФов в Полтаве. Решение примут депутаты на очередной сессии.

Мамай также пригласил горожан в сессионный зал горсовета, чтобы полтавчане свободно провели совещание по этому вопросу.

Как сообщал УНИАН, в центре Полтавы накануне вечером около трехсот человек выступали против застройки так называемой «Арки газетного ряда» - территории, где в течение многих лет работали торговцы прессой. После того, как арка перешла в собственность местного предпринимателя, ее заварили металлическими листами.

В результате столкновений на акции протеста против застройки задержаны 8 человек. Один из митингующих - участник АТО Александр Коба получил тяжелое ножевое ранение. Хирургическое вмешательство также провели второму раненому, который также оказался ветераном АТО.

Вчера в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект постановления о назначении внеочередных выборов городского головы Полтавы. Инициаторы подачи проекта обвинили мэра города в кровопролитии.