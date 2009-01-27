Болгария будет покупать азербайджанский газ

Болгария начнет импорт азербайджанского газа, говорится в распространенном вечером в понедельник, 26 января, сообщении правительства Болгарии.

"Премьер-министр Сергей СТАНИШЕВ договорился с президентом Азербайджана Ильхамом АЛИЕВЫМ о том, что на следующей неделе газовые компании двух стран начнут переговоры о поставках 1 миллиарда кубометров природного газа в год", - цитирует сообщение РИА Новости.

Предполагается, что поставки газа могут начаться в 2010 году.

"Без сомнения, прошедший газовый кризис дал нам политический толчок к этому проекту", - сказал С.СТАНИШЕВ, который участвует в саммите стран-участников проекта газопровода "Набукко" в Будапеште.

Как сообщалось, 6 января были прекращены поставки российского газа в Болгарию, который возобновились 20 января.

16 января И.АЛИЕВ сказал, что "в случае подписания в 2009 году транзитных соглашений Азербайджан будет экспортировать газ в Грецию и Болгарию". Подтвержденные запасы газа Азербайджана составляют 2 трлн. кубометров, отметил И.АЛИЕВ.