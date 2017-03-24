В Минске задержали украинскую журналистку

17:47, 24 марта 2017
Общество
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Полицейские задержали корреспондента издания "Новое время" Кристину Бердинских и еще 13 человек.

Полиция задержала Бердинских и еще 13 человек / facebook.com/kristina.berdinskikh

В Минске задержали украинскую журналистку, корреспондента издания «Новое время» Кристину Бердинских. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Бердинских подчеркнула, что она аккредитована.

"Минск. ул. Фабрициуса, 4. Сюда пришли родственники принести передачи задержанным. Приехал наряд милиции. Говорят поступило сообщение о преступлении. Переписали личные данные 13 человек. Мои в том числе. Я аккредитована и работаю официально в Минске. Никого не выпускают", - написала она.

Позже Бердинских сообщила, что ее и еще 13 человек везут в Московский РУВД.

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Теги: #Минск#журналист#милиция