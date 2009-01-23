Эксперт советует, как Украине слезть с «газовой иглы»

Планы правительства выделить из стабилизационного фонда полмиллиарда гривен на увеличение добычи газа на Черноморском шельфе могут стать началом полного удовлетворения потребностей государства в этом топливе. Об этом в интервью «Немецкой волне» заявил президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой.

Подготовка к началу промышленной добычи газа на Черноморском шельфе заберет не менее года-полтора, отметил Владимир Лановой. Он считает инвестиции в этот проект достаточно рискованными, но оправданными учитывая перспективы избавиться от зависимости от газового импорта: «Потенциальные запасы очень большие и достаточные для обеспечения всех внутренних потребностей и даже, возможно, и экспорта. Внутренний газ должен быть дороже, чтобы пришли инвестиции и были прибыли по этим инвестициям».

При условиях бережливой добычи, Украине хватит собственного газа на 20-30 лет, уверен Лановой. Он посоветовал не отказываться от газового экспорта, а лишь сократить его до минимума. Экономист положительно оценил активность нынешнего правительства относительно внедрения программ энергосбережения, замены газа углем и мазутом и использования возобновляемых источников энергии. Следующим шагом, по его мнению, должна стать реорганизация государственных монополий в сфере энергетики.