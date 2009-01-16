Киевским ТЭЦ хватит мазута только до начала февраля

АК «Киевэнерго» заявляет, что запасов мазута, находящихся на складах киевских теплоэлектроцентралей, хватит лишь до 3-5 февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам на пресс-конференции в Киеве председатель правления «Киевэнерго» Эдуард СОКОЛОВСКИЙ.

По его словам, в настоящее время на складах ТЭЦ-5 имеется в наличии 36,8 тыс. тонн мазута, на складах ТЭЦ-6 – 46,1 тыс. тонн. При этом с 7 января, с момента перехода на сжигание мазута вместо природного газа, компания израсходовала 18,1 тыс. тонн, из которых 13,3 тыс. тонн использовано при производстве электроэнергии, остальные запасы направлены на обеспечение теплоснабжения.

«По оценке специалистов и исходя из оценки температурного режима (запасы исчерпаются – УНИАН) к 3-5 февраля», – отметил Э.СОКОЛОВСКИЙ.

По его словам, на фоне резкого скачка цен на топочный мазут производство электроэнергии с использованием данного вида топлива стало для компании убыточным.

«Впервые за время существования компании топливная рентабельность генерации электроэнергии отрицательная. Однако мы не можем прекратить выработку, поскольку в таком случае Киев останется без электроснабжения – в случае полного прекращения внутреннего производства в киевский энергоузел будет невозможна подача электроэнергии с внешних сетей», – пояснил Э.СОКОЛОВСКИЙ.

При этом он добавил, что для обеспечения работы киевских ТЭЦ в существующем технологическом режиме компании ежемесячно требуется около 100 тыс. тонн мазута, что, учитывая сложившиеся на рынке цены, приведет к расходам компании на закупку данного вида топлива на уровне более 200 млн. грн.

Справка УНИАН. АЭК «Киевэнерго» (Киев) является крупнейшим производителем тепловой энергии и электроэнергии в Украине. Компания полностью обеспечивает потребности Киева в электрической и на 70% – в тепловой энергии.