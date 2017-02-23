Российский канал "Звезда" выдал видео задержания членов ИГИЛ за недавний обыск у крымских татар

Как сообщает "Радио Свобода", также в новости распространили дезинформацию о самом инциденте.

Во вторник, 21 февраля, канал Минобороны России «Звезда» сообщил о задержании в Крыму десять человек, которых якобы подозревают в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».

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«По неофициальным данным, речь идет о 20 пособниках боевиков. Спецоперация прошла в Каменке. По версии правоохранителей, все задержанные пропагандировали радикальный ислам и занимались вербовкой», – сообщила ведущая российского канала.

На фоне этих заявлений продемонстрировали видео, похоже на спецоперацию, где сотрудники ФСБ задерживают каких-то мужчин в квартире. На некоторых из этих кадров – трое мужчин лежат на полу.

На самом деле, на видео, продемонстрированном каналом «Звезда», – задержание членов группировки «Исламское государство» в Москве, которое доступно в сети еще с 15 декабря 2016 года. Это видео в декабре активно распространяли российские СМИ.

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Как сообщил журналист проекта Радио Свобода Крым.Реалии Антон Наумлюк, канал «Звезда» распространил не только фейкове видео, но и дезинформацию относительно задержания крымских татар в Крыму 21 февраля.

Утром этого дня в микрорайоне Каменка в Симферополе российские силовики провели обыск в доме Марлена Мустафаева. Мужчину и еще около 10 человек, которые пришли его поддержать, задержали. Перед этим сотрудники полиции по мегафону объявили, что те, кто собрались, нарушают законодательство о проведении массовых мероприятий. Задержанных доставили в Симферополе до "Киевского РОВД полиции России".