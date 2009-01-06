Кинокритики США назвали лучшие фильмы года

Американское Национальное общество кинокритиков назвало анимационную картину «Вальс с Баширом» лучшей киноработой 2008 года. Этот документальный фильм, созданный израильским режиссером Ари Фольманом, представляет собой попытку художественного осмысления событий Ливанской войны 1982 года. В создании фильма принимали участие люди, воевавшие на той войне вместе с Фольманом и озвучившие в фильме самих себя. Призов за лучшую режиссуру и лучший сценарий был удостоен режиссер и сценарист фильма «Беззаботная» Майк Ли. Сыгравшая в фильме главную роль Салли Хоукинс получила награду за лучшую женскую роль; приза за лучшую мужскую роль был удостоен Шон Пенн, сыгравший в фильме «Харви Милк».

Радио Свобода