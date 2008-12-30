В Кировоградской области сожгли человека

В Кировоградской области работники милиции задержали 20-летнего мужчину, который в ходе ссоры облил бензином и поджег своего товарища.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе по связям с общественностью УМВД в области, двое местных жителей на мотоцикле решили насобирать в лесополосе древесины, чтобы потом обменять ее на алкоголь. По пути мотоцикл вышел из строя. Чтобы выяснить причину поломки, один из мужчин отправился на поиски инструментов, другой прилег рядом с мотоциклом и заснул. Вернувшись, товарищ начал сливать из бензобака транспортного средства горючее. В это время проснулся хозяин мотоцикла, и между мужчинами началась драка.

Мужчина, который держал в руке бутылку с бензином, выплеснул его на своего оппонента, а затем бросил в него зажженную спичку, после чего убежал.

Спустя некоторое время пылающий мотоцикл увидели люди. Они вызвали карету скорой помощи, однако спасти жизнь пострадавшему не удалось.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей.