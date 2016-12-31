Жители города в Полтавской области украсили самую высокую живую елку в Украине (видео)

Зеленую красавицу, которая выросла в небольшом городке Зеньков, не стали рубить, а украсили и пригласили посмотреть на новогоднее чудо специалистов из национального реестра рекордов. В результате был зафиксирован новый рекорд Украины, сообщает ТСН.

Читайте такжеВ Харькове установили самую высокую новогоднюю елку в Украине (фото)

Это дерево считают центральной елкой Зинькова уже не одно десятилетие. В новогоднюю ночь местные жители приходят к нему загадывать желания.

"Знаете, у нас родители праздновали 30 лет назад свой новый год, а в этом году и мы будем праздновать под этой елкой", - говорят местные жители.

Пенсионер Владимир Омельченко вспоминает, как 23-летним участвовал в высадке этого дерева. Сейчас мужчине почти 80 лет.

"Мы ее где-то брали из питомника, а как сажали, то ей было уже года три-четыре. То есть ей 55 примерно", - говорит он.

Как сообщал УНИАН, 26-метровая главная елка страны приехала на Софийскую площадь в Киеве из Ивано-Франковской области. Ее ветви украсили 1 тысячей яворовских игрушек, сверху книзу спиралью падают гирлянды, длина которых в целом составляет 3 километра, также на елке - 42 тыс. фонариков.