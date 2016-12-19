Госкино выделит почти 12 миллионов гривень на съемки фильма "Залышенец. Черный ворон"

Государственное агентство Украины по вопросам кино заключило с компанией «ТЕТ-продакшн» контракт о предоставлении кинопроекта «Залишенець. Черный ворон» государственной финансовой поддержки в размере 11 873,5 тыс. грн, общая стоимость производства фильма – 23 746, 9 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госкино, кинопроект полнометражного игрового фильма «Залишенець. Черный ворон» стал одним из победителей девятого конкурсного отбора Госкино.

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Лента является экранизацией одноименного исторического романа украинского писателя Василия Шкляра, в основу которого положены исторические документы, в частности, из рассекреченных архивов КГБ.

Холодноярский атаман «Черный Ворон» возвращается в родные края, чтобы поднять народ на восстание против власти большевиков, но люди устали от войны и искушенные амнистии, поэтому они уже не поддерживают «Черного Ворона». Украинское правительство в изгнании также призывает прекратить борьбу. «Черный Ворон» получает шанс выехать из Украины вместе с любимой женщиной, но отказывается от спокойной жизни ради продолжения борьбы.

Автором сценария фильма является Андрей Кокотюха, режиссер – Олег Туранский, продюсеры – Александр Ткаченко, Елена Васильева, Марина Городецкая и Виктория Забулонская.

Как сообщал УНИАН ранее, в течение этого года под запрет для распространения на территории Украины попали 84 кинофильма производства России.

По выводам экспертной комиссии при Госкино, эти фильмы запрещено демонстрировать и распространять для телепоказа, публичного коммерческого видео и домашнего видео на территории Украины.

Среди известных картин – сериал "Мастер и Маргарита", фантастика "Обитаемый остров", "Высоцкий. Спасибо, что живой" и другие.