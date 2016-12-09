Без "Мастера и Маргариты" и "Высоцкого": в этом году в Украине запретили более 80 российских фильмов

13:55, 09 декабря 2016
Общество
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В течение этого года под запрет для распространения на территории Украины попали 84 кинофильма производства России.

84 российских фильма попали под запрет в Украине в этом году / Фото Jonas Sveningsson via flickr.com

Такую информацию на запрос на публичную информацию предоставило Министерство культуры, передает Радио Свобода.

По выводам экспертной комиссии при Госкино, эти фильмы запрещено демонстрировать и распространять для телепоказа, публичного коммерческого видео и домашнего видео на территории Украины.

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Среди известных картин – сериал "Мастер и Маргарита", фантастика "Обитаемый остров", "Высоцкий. Спасибо, что живой" и другие.

В прошлом году под запрет попала 81 лента из государства-агрессора.

В целом в Украине ограничен показ 579 российских художественных фильмов и сериалов – такую цифру привел председатель Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко.

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Теги: #фильмы#запрет