Без "Мастера и Маргариты" и "Высоцкого": в этом году в Украине запретили более 80 российских фильмов
В течение этого года под запрет для распространения на территории Украины попали 84 кинофильма производства России.
Такую информацию на запрос на публичную информацию предоставило Министерство культуры, передает Радио Свобода.
По выводам экспертной комиссии при Госкино, эти фильмы запрещено демонстрировать и распространять для телепоказа, публичного коммерческого видео и домашнего видео на территории Украины.
Читайте такжеВ Украине запретили еще семь российских сериалов (список)
Среди известных картин – сериал "Мастер и Маргарита", фантастика "Обитаемый остров", "Высоцкий. Спасибо, что живой" и другие.
В прошлом году под запрет попала 81 лента из государства-агрессора.
В целом в Украине ограничен показ 579 российских художественных фильмов и сериалов – такую цифру привел председатель Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко.