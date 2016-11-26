При Сталине было спланировано так, чтобы украинцы видели, как умирают их дети" - свидетель Голодомора

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Онищенко сказал в выступлении во время траурных мероприятий возле Национального музея "Мемориал жертв Голодомора" в Киеве.

Онищенко в 7-летнем возрасте, проживая в селе в Запорожской области, стал свидетелем Голодомора. Мужчина рассказал, что у его деда, который имел десятерых детей, было вдоволь разной еды. Свидетель утверждает, что его дед не был кулаком, которых задолго до геноцида преследовала советская власть.

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"Но вдохновитель и организатор голода в Украине доложил Сталину, что нет иного пути усмирить этих украинцев, как организовать голод. Они должны увидеть, как умирают их дети, и они забудут о сопротивлении, и они это сделали", - сказал Онищенко.

Свидетель рассказал, что весной 1933 года, когда уже растаял снег, он видел полумертвых людей, которые ходили по улицам, и тогда родители запретили ему выходить со двора, опасаясь каннибализма. Те люди были больны и измучены, и умирали просто на улицах.

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И сегодня они не успокоились, они - это Россия, которая там это организовала. Они сегодня, я с Донбасса два года назад, я хорошо знаю, что там проходило, что там происходило за 65 лет жизни... Мы, украинцы, мирные люди, не агрессивные, и я скажу - очень мирные. Мы миримся даже с тем, с чем нельзя мириться", - заявил Онищенко.

По его убеждению, в 2014 году Донбасс сдали "русскому миру".