В Киеве объявили цены на билеты на "Евровидение-2017"

Сегодня стали известны цены на билеты на песенный конкурс «евровидение-2017». Стоимость объявил руководитель управления туризма кгга Антон Тараненко, пишет «Минпром».

По его словам, стоимость билетов будет варьироваться от 20-30 до 100 евро. Их будут продавать на 9 еврошоу - шесть генеральных репетиций, два полуфинала и финал.

При этом, по его словам, начало продаж билетов зависит от двух факторов: первый – когда организаторы определятся с компанией, которая займется бронированием и реализацией билетов. Второй – когда будет утвержден план схемы зала Международного выставочного центра (МВЦ), где состоится конкурс.

Читайте такжеМероприятия "Евровидения" на Софийской площади проводить не будут

"Цены на билеты формируют НТКУ и Европейский вещательный союз. Анализируя цены на прошлых конкурсах, билеты будут стоить от 20-30 до 100 евро. Попасть на репетиции будет дешевле, а на полуфиналы и финал - дороже", - пояснил Тараненко.

Напомним, 1 января 2017 года Киев получит символические ключи от «Евровидения». «Ключи» передаст мэр нынешнего хозяина «Евровидения» – города Стокгольм – Карин Ваннгорд.