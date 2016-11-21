В центре Киева произошли стычки с правоохранителями, снова пылают покрышки

Как передает корреспондент УНИАН, на Майдане Независимости собралось около 1 тыс. граждан.

Сейчас там два очага активности - под Стелой Независимости и напротив - через проезжую часть Крещатика.

Под Стелой Независимости в Киеве собрались люди под флагами ОУН и Народного руха. Звучат в записи патриотические песни, а также выступают активисты.

Похожая картина и через дорогу, однако там живая музыка - выступает фольклорный коллектив, который исполняет народные песни. В перерыве между песнями люди выступают на политические темы, призывают не разочаровываться в Революции достоинства и бороться дальше.

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Организованных групп митингующих не было видно. Однако впоследствии часть митингующих хотела пронести шины на Майдан Независимости через кордон полиции, в результате чего начались столкновения с правоохранителями, кто-то из участников мероприятия зажег шины под Стеллой Независимости, где проходит митинг.

Лидер ОУН Николай Кохановский призвал участников Вече символически зажечь шины на Майдане.

После этого часть протестующих пошла к Европейской площади, где в небольших бусах были спрятаны шины от автомобилей.

Когда молодые люди возвращались, у них возникли конфликты с работниками полиции, которые не пускали их с шинами на Майдан. Началась толкотня, нескольких активистов с шинами задержали.

Прямую трансляцию с места событий ведет «Радио Свобода».

Как сообщал УНИАН, в Украине сегодня отмечают День достоинства и свободы, который был учрежден указом президента Украины Петра Порошенко 13 ноября 2014 года.

День достоинства и свободы отмечается 21 ноября – в годовщину самых массовых за всю современную историю государства акций протеста, которые начались из-за отказа украинской власти от подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.