«Интер РАО ЕЭС» наступает на экспортные позиции Украины

Открытое акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» (РФ) планирует увеличить объем экспортных поставок электроэнергии в Румынию с Молдавской ГРЭС до 400 МВт или до 290 млн. кВт/ч ежемесячно.

Соответствующее соглашение подписано российской компанией с государственным предприятием «Молдэлектрика» в Кишиневе в пятницу 14 ноября, сообщает пресс-служба ОАО «Интер РАО ЕЭС».

Соглашение предусматривает, в частности, реализацию проекта выделения энергоблоков Молдавской ГРЭС на радиальную работу с энергосистемой Румынии.

Соглашение также регламентирует технические условия поставок в Румынию электроэнергии с электростанции, принадлежащей российской энергетической компании.

В рамках проекта предполагается использование ЛЭП 400 кВ Молдавская ГРЭС – Вулканешты и Вулканешты – Исакча (Румыния).

По мнению участников рынка, подписание данного соглашения значительно ослабляет и без того неуверенные экспортные позиции Украины (государственного предприятия внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго») в румынском направлении. Об этом свидетельствует в частности сокращение экспорта украинской электроэнергии в Румынию в текущем году на 82,8% - до 68,1 млн. кВт/ч.

Справка УНИАН. ОАО «Интер РАО ЕЭС» - транснациональная энергетическая компания, контролирующая значительные генерирующие объекты, распределительные и трейдинговые компании в России и за рубежом. Суммарная установленная мощность электростанций, входящих в группу «Интер РАО ЕЭС», составляет около 8000 МВт.

ЗАО «Молдавская ГРЭС» - дочерняя структура ОАО «Интер РАО ЕЭС». Установленная мощность электростанции составляет 2 520 МВт. По общей установленной мощности станция является крупнейшим активом группы «Интер РАО ЕЭС» и одним из важнейших энергетических объектов в Европе. Основными видами топлива являются газ и уголь.