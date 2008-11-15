Погода на 15 - 19 ноября

Завтра в Украине без существенных осадков, днем 6-11° тепла.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 16 ноября облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь днем в северных и местами в западных областях небольшой дождь. Ночью и утром в южной части и на Прикарпатье местами туман. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6°, на побережье Крыма до 9° тепла; днем 6-11°, в Крыму 10-15°; в Карпатах ночью около 0°, днем 2-7° тепла.

17-18 ноября облачно с прояснениями. 17 ноября на большей части территории небольшой дождь (в Карпатах с мокрым снегом), лишь в южной части преимущественно без осадков. Температура на протяжении суток 2-7° тепла (днем в южной части 8-13°).

18 ноября без существенных осадков, лишь в восточной части, Крыма и местами южных областях дожди (на севере Левобережья местами с мокрым снегом). Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 1-6° тепла; на крайнем юге ночью 4-7°, днем до 10° тепла. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

19 ноября в Украине преимущественно без осадков, 20 ноября на большей части территории Украины небольшой дождь, местами с мокрым снегом (на юге - дождь). Температура 19 ноября ночью 1-7° мороза (в Крыму и на Закарпатье от 3° мороза до 3° тепла), днем 0-6° тепла, в южных областях и на Закарпатье 4-10° тепла, в Крыму до 13°; 20 ноября в Украине, кроме восточных областей, повышение температуры на 3-6°.

В Киеве завтра облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 6-11°; в Киеве ночью 3-5° тепла, днем 7-9°.

По области облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 6-11°.

17-18 ноября в Киевской области облачно с прояснениями. 17 ноября небольшой дождь, температура на протяжении суток 2-7° тепла; 18 ноября без существенных осадков, температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 1-6° тепла. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

19 ноября в столичном регионе без осадков, температура ночью 2-7° мороза, днем 0-5° тепла; 20 ноября небольшой дождь, местами с мокрым снегом, температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 3-8° тепла (в Киеве 19 ноября ночью 2-4° мороза, днем 2-4° тепла; 20 ноября ночью около 0°, днем 5-7° тепла).