В Днепропетровске за долги от тепла отключили 500 жилых домов

Сегодня в Днепропетровске за долги перед предприятиями теплокоммунэнерго от теплоснабжения отключены 500 жилых домов. Об этом сегодня на брифинге в Днепропетровске сообщил Днепропетровский городской председатель Иван КУЛИЧЕНКО.

По его словам, это вынужденное мероприятие, поскольку уровень проплат населения города за теплоснабжение с начала отопительного сезона составляет менее 20%.

По данным Днепропетровского горисполкома, за первую декаду ноября предприятия теплокоммунэнерго потребили природного газа на 11 млн. грн., оплачено населением за услуги менее 2 млн. грн.

Отключили от теплоснабжения многоквартирные дома, долг которых составляет от 15 тыс. до 130 тыс. грн.

Также от теплоснабжения отключены более 30 жилых домов в связи с аварийными ситуациями.

С 4 ноября тепло было подано в 4 275 домов (99%), 77 больниц (100%) 160 дошкольных заведений (100%) и 116 школ (100%) Днепропетровска.

До конца года городу для отопления жилья и социальной сферы необходимо более 150 млн. кубометров газа.