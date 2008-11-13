Ющенко и Алиев обсудили нефтетранспортный коридор

Президенты Украины Виктор ЮЩЕНКО и Азербайджана Ильхам АЛИЕВ обсудили сотрудничество стран в сфере энергетической безопасности, в частности, в реализации проекта Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора на базе нефтепровода “Одесса-Броды”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства, встреча президентов состоялась сегодня в Баку.

Также во время встречи речь шла о развитии украинско-азербайджанского сотрудничества. Президент Украины отметил при этом динамический рост двусторонней торговли между Украиной и Азербайджаном. По его словам, за второе полугодие 2008 года общий внешний торговый оборот с Азербайджаном превысил 705 млн. дол. США, что на 59% больше по сравнению с прошлым годом.

Президенты обсудили и вопросы повестки дня 4-го Энергетического саммита, который состоится завтра в Баку.

Кроме того, во время встречи главы государств подтвердили проведение рабочего визита в Азербайджан Президента Украины в феврале-марте 2009 года, в рамках которого состоится первое заседание Совета президентов. Во время этого заседания президенты планируют, в частности, рассмотреть вопрос сотрудничества в нефтегазовой и военно-технической сферах.

Также в ходе встречи В.ЮЩЕНКО выразил надежду, что Азербайджан поддержит Украину в вопросе признания и осуждения Голодомора 1932-33 годов.

Во встрече принял участие председатель правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА.