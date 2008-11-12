Путин пригрозил европейцам отказом от газопровода Nord Stream

Европа должна определиться с необходимостью проекта строительства Северо-Европейского газопровода. Если он не нужен, Россия переориентирует эти объемы на поставки сжиженного газа на мировые рынки, заявил в среду премьер-министр РФ Владимир Путин.

"Европа должна решить, нужен трубный газ европейцам из России в тех объемах, которые предлагают, или не нужен. Не нужен - значит, мы не будем строить трубопровод, будем строить заводы по сжижению газа и отправлять на мировые рынки", - заявил Путин после переговоров с премьер-министром Финляндии Матти Ванханеном, на которых, в частности, обсуждался экологический аспект строительства Северо-Европейского газопровода.

"Мы не продавливаем это решение. Нам это нужно не больше, чем европейским потребителям. Ну, не труба, значит будем сжижать, грузить в танкеры и отправлять на мировые рынки, в том числе на европейские. Только дороже все будет для вас. Это легко считается на компьютере", - цитирует РИА "Новости".

Газопровод "Северный поток" (Северо-Европейский газопровод, Nord Stream) планируется проложить по дну Балтийского моря от России (Выборг) до Германии (Грайфсвальд). Первую нитку газопровода протяженностью около 1,2 тысячи километров с годовой пропускной способностью 27,5 миллиарда кубометров предполагалось ввести в 2010 году.

Газопровод, по последним данным, обойдется "Газпрому" и его партнерам по проекту - немецким Wintershall и E.ON Ruhrgas и нидерландской Gasunie - в 7,4 миллиарда евро. Этот проект позволил бы России поставлять газ в Европу, минуя Белоруссию, Украину и страны Прибалтики.