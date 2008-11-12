Европейские банки дали Винскому кредиты на вагоны

Европейский банк реконструкции и развития принял решение выделить «Укрзализныце" 125 млн. долл. льготного кредита, а также Европейский инвестиционный банк выделит 175 млн. евро.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на заседании Кабмина премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«Все эти деньги пойдут на расширение подвижного состава «Укрзализныци», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, заказ большого количества подвижного состава приведет к формированию внутреннего рынка на металлопродукцию, что поможет снизить кризисные явления в Украине, поскольку, по словам премьера, одним из последствий финансового кризиса является отсутствие рынков сбыта для металлопродукции.

Ю.ТИМОШЕНКО выразила надежду, что весь подвижной состав будет приобретен исключительно на украинских машиностроительных предприятиях.

Как сообщал УНИАН, 24 сентября министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ сообщил, что Минтранссвязи и ЕБРР планируют 26 сентября подписать соглашение о выделении кредита для «Укрзализныци» и «Укравтодора».

При этом министр уточнил, что для «Укрзализныци» будет выделено 250 млн. долларов, для «Укравтодора» - 150 млн. долларов.

По его словам, ставка по кредиту - LIBOR плюс 4,5%. Кредит будет предоставлен на 10 лет. (Напомним, ранее планировалось привлечь кредит ЕБРР для покупки «Укрзализныцей» 241 вагона у Крюковского вагоностроительного завода.)

26 сентября И. ВИНСКИЙ сообщил, что Европейский банк реконструкции и развития не нашел возможности предоставить кредиты “Укрзализныце” и “Укравтодору”.

“ЕБРР отказался, он сказал, что на сегодня нет возможности дать этот кредит, у них нет ресурсов сегодня. Они не могут дать, они могут дать только в начале следующего года”, - сказал министр.

В то же время он добавил, что средства для “Укрзализныци” (250 млн. долл.) будут предоставлены. По словам И.ВИНСКОГО, соответствующие договоренности с Credit Swiss достигнуты около недели назад, кредит будет предоставлен под 7,5% + Libor на 10 лет.