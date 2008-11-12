Обрушился азиатский фондовый рынок

Торги на фондовой бирже в Токио начались с нового заметного падения. Снижение котировок аналитики связывают с ухудшением спроса на японские товары, передает Эхо Москвы.

Индекс Никкей, отражающий курсы 225 ведущих японских компаний, продолжает терять в весе. Накануне по итогам дня он снизился на три процента, сегодня же падения индекса ускорилось – за первые пятнадцать минут операций на бирже Никкей рухнул более чем на два процента и скатился до уровня около 8 600 пунктов. Воздействие на японский фондовый рынок – крупнейший в Азии и второй по величине в мире – оказала новость из-за океана. В Соединенных Штатах во вторник биржи закрылись снижением всех основных индексов. Главный показатель деловой активности в США Доу-Джонс, индекс широкого рынка Standard & Poor`s 500 и высокотехнологичный Насдак – все они упали на два с небольшим процента. Тревожат инвесторов в Токио и тенденции к спаду потребительского спроса в США – на важнейшем рынке сбыта основных японских товаров.

Между тем, ситуация на мировых финансовых рынках осложнилась новым падением цен на нефть, которые сегодня достигли рекордно низкой отметки за последние 19 месяцев. Цена барреля смеси Брент в Лондоне составила 55, 7 доллара.