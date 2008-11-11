Годовалый мальчик прокусил тюбик с краской для волос

В Тернопольской области с химическими ожогами ротовой полости госпитализирован годовалый мальчик.

Как сообщили УНИАН в центре пропаганды областного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, мальчик из села Стенка Бучацкого района, играя, прокусил тюбик фиксатора краски для волос, который взял со стола.

Увидев, что ребенок стал плакать и у него сильно покраснела ротовая полость, родители вызвали скорую помощь.

Медики установили у ребенка, который поступил в больницу в состоянии средней тяжести, острое отравление растворителем и химические ожоги ротовой полости.

Ребенку оказана необходимая помощь, угрозы его жизни нет.