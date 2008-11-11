В Киеве состоится выставка «Мы обвиняем!»

С 11 по 20 ноября 2008 года в Киеве будет проводиться выставка «Мы обвиняем! Голодомор 1932-1933 годов – геноцид украинского народа».

Как сообщили УНИАН в Пресс-службе Киевской городской государственной администрации, выставка будет экспонироваться в двух местах: в Музее выдающихся деятелей украинской культуры Леси Украинки, Николая Лысенко, Панаса Саксаганского, Михаила Старицкого (ул. Саксаганского, 97) – с 11 по 20 ноября, а также в Украинском центре народной культуры «Музей Ивана Гончара» (ул. Ивана Мазепы, 29) – з 11 по 15 ноября 2008 года.