Рынки Азии сегодня прыгнули вверх

Только хорошо скоординированные совместные действия могут преодолеть глобальный финансовый кризис - такой вывод двухдневной конференции стран Большой двадцатки, которая завершилась в бразильском Сан-Паулу.

Правда участники встречи так и не договорились о деталях будущих совместных акций, среди которых усиленное регулирование финансовых рынков. Только рекомендовали правительствам увеличить государственные расходы на преодоление кризиса и уменьшить налоги. Это поможет избежать всемирного застоя экономики - первого за четверть столетия.

Каждое государство должно выработать собственный пакет мер финансового стимулирования. Китайская власть уже объявила свой план, и азиатские рынки отозвались ростом. Индексы Токийской и Гонконгской бирж прыгнули вверх сразу на 5,5 процентов. Индекс Сеульской биржи поднялся на 1,5 процента. Почти на 2 процента вырос индекс австралийского рынка ценных бумаг.

ICTV