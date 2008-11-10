Российский нефтяной экспорт стал невыгодным

Все российский нефтяные компании сократили объемы поставок нефти на экспорт с начала ноября 2008 г. на четверть, заявил президент компании ОАО "Транснефть" Николай Токарев. "Тем не менее, ситуацию не следует драматизировать", - отметил он. Н.Токарев назвал сокращение объемов экспорта нефти "временным явлением". "Нефтяные компании всего лишь проявляют предусмотрительность вследствие высоких экспортных пошлин", - цитирует его Reuters.

"Ситуация должна измениться в течение ближайшей недели", - подчеркнул Н.Токарев.

Как отмечалось в аналитических материалах исследовательского центра "Кортес", опубликованных в конце ноября 2008 г., в условиях значительного падения мировых цен на нефть российский экспорт не только потерял свою привлекательность, но и стал невыгодным. Ожидание рынком пересмотра таможенных пошлин на декабрь 2008 г. привело к тому, что сроки по сделкам на внутреннем рынке нефти на ноябрь сдвинулись, отметили представители ИЦ.

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