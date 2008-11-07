Гриценко боится кредита МВФ

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО не исключает, что средства кредита Международного валютного фонда могут быть использованы неэффективно - «в ручном режиме».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам.

Депутат отметил, что в принятом Верховной Радой антикризисном законе не предусмотрено недопущение коррупционного использования средств.

«Я боюсь этого кредита. Психологически я - «за», но боюсь, что он будет неэффективно использован… (В антикризисном законопроекте – УНИАН) нет мер по недопущению коррупции, связанной с управлением многомиллиардными средствам. Значит, в ручном режиме кто-то будет, в кавычках, очень эффективно использовать многомиллиардные средства, которые потом мы будем выплачивать…», - подчеркнул А.ГРИЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США с целью укрепить доверие в финансовом секторе и помочь экономике страны, пострадавшей в результате мирового финансового кризиса.

Президент Виктор ЮЩЕНКО 6 ноября заявил, что первый транш ресурсов МВФ Украина получит в течение ближайших 3-5 дней. Данные ресурсы будут зачислены в валютные резервы Национального банка Украины.