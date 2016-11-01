В Харькове задержанному на границе с РФ активисту Антимайдана исключили освобождение под залог

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, задержанному вчера вечером, 31 октября, Логвинову объявили о подозрении по ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).

По сведениям прокуратуры, сегодня, 1 ноября, ему изберут меру пресечения. В ведомстве подчеркнули, что для подозреваемых по ст. 109 УК закон предусматривает безальтернативный меру пресечения - содержание под стражей без возможности внесения залога.

Читайте также"Мы тебя найдем": под харьковской колонией ветераны АТО попытались заблокировать авто с освобожденным сепаратистом

Как сообщал УНИАН, вчера, 31 октября, сразу после освобождения под залог из СИЗО Логвинова задержали на границе с Россией.

Справка УНИАН. В Харькове член исполкома объединения "Вече Харьков" Логвинов в марте 2014 года был организатором проведения так называемого "референдума-вече", на который выносился вопрос федерализации Украины.

На протяжении более 2 лет он находился в учреждениях Государственной уголовно-исполнительной службы за организацию массовых беспорядков, откуда 31 октября был освобожден по постановлению Киевского районного суда Харькова после уплаты залога в размере более 200 тыс. грн.