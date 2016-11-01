Освобожденный вчера судом Харькова сторонник "русского мира" пытался сбежать в Россию (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), пограничный наряд Харьковского отряда обнаружил мужчину, который двигался в сторону границы, вчера, 1 ноября, около 21:00 и немедленно отправились на задержание.

По данным ГПСУ, неизвестного остановили в нескольких десятках метров от госрубежа на направлении российского населенного пункта Журавлевка. При себе у мужчины была справка об освобождении. Оказалось, что на протяжении более 2 лет он находился в учреждениях Государственной уголовно-исполнительной службы за организацию массовых беспорядков, откуда только вчера, 31 октября, был освобожден по постановлению Киевского районного суда Харькова. При этом освободили его после уплаты залога в размере более 200 тыс. грн.

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Об этом факте сообщено сотрудников Нацполиции и других правоохранительных органов. После проведения процессуальных мероприятий задержанного передано в Дергачевского райсуда Харьковской области.

Как сообщали харьковские СМИ, вчера, 31 октября, под залог в 206,7 тыс. грн был освобожден Егор Логвинов, который в марте 2014 года в Харькове организовывал сепаратистский референдум. Мужчина был обвинен в организации массовых беспорядков.