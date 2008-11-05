В Варшаве задержали украинца за продажу 2 тыс. литров псевдоспирта

В Варшаве в ночь на 5 ноября задержали 32-летнего гражданина Украины, который нелегально продавал специально переработанный растворитель под видом американского питьевого спирта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Столичного управления полиции г. Варшава.

«Украинец за 2 недели продал около 2 тысяч литров растворителя как питьевого спирта», - отметили в полиции.

Украинского гражданина задержали в 3,30 ночи в районе Южная Прага, где в его автомобиле было обнаружено еще 600 бутылок псевдоспирта.

По данным польских полицейских, украинец продавал псевдоспирт посредникам, которые перепродают алкоголь в розницу.

В пресс-службе также сообщили, что украинца после проведения допроса отпустили, а дело направили на расследование таможенной службы, которая после этого направит дело в суд.

По данным полиции, украинцу грозит штраф за продажу алкогольной продукции без польских акцизных марок.

«Его не будут арестовывать. Грозит, скорее всего, штраф, размер которого определит суд», - сказал представитель пресс-службы полиции агентству.

Собеседник УНИАН не исключил возможности, что украинцу будут выдвинуты дополнительные обвинения в случае, например, выявления фактов отравления людей проданным им псевдоспиртом.

«Если будут такие факты, могут быть дополнительные обвинения», - отметил представитель пресс-службы.

Он также добавил, что украинец находился на территории Польши легально.

По оценкам сотрудников отдела по делам борьбы с экономической преступностью Столичного управления полиции, которые задержали украинца, рыночная стоимость реализованного им спирта составляет около 60 тыс. дол.