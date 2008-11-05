Украину проверяют эксперты по химическому оружию

3 ноября начался визит в Украину делегации экспертов Технического секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХЗ) с целью осмотра средств и сил по оказанию помощи и защите от химического оружия по статье Х Конвенции о запрещении химического оружия (КХЗ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Василий КИРИЛИЧ.

Он отметил, что это первый в истории двусторонних отношений Украины по ОЗХЗ официальный визит в Украину представителей этой организации, которая была создана в 1997 году. Визит приурочен украинской стороной к 10-й годовщине присоединения к КХЗ.

В рамках визита предусматривается посещение представителями ОЗХЗ ряда подчиненных МЧС, Министерству здравоохранения и Минобороны объектов, которые Украина готова предложить в случае применения или угрозы применения химического оружия против государств - участниц КХЗ.

Визит продлится до 5 ноября.