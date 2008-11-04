Лондонская полиция берет на работу уволенных банкиров

Подразделение финансовой полиции Лондона набирает на работу банкиров, потерявших работу из-за экономического кризиса в стране, пишет РИА “Новости” со ссылкой на британскую газету Financial Times.

Расширение штата финансовой полиции связано с решением правительства усилить контроль как за финансовыми институтами, так и за частным банковским сектором, где скорее всего, повысится уровень преступлений в свете ухудшившейся экономической ситуации, сообщил новый глава департамента финансовой полиции Стив Хэд.

"Уверен, что рост числа мошенничества продолжится, если ситуация в экономике ухудшится", - считает Хэд.

Бывшие банкиры как раз пригодятся, так как они хорошо знакомы с тонкостями функционирования мирового рынка. " Два или три года назад этих людей тяжело было нанять, теперь мы не имеем такой проблемы", - сообщил в интервью газете Хэд.

Банковских специалистов определяют в команду следователей нового подразделения по экономическим преступлениям, насчитывающим 150 человек. Руководство финансовой службы также намерено привлечь людей из банков с тем, чтобы дать полиции необходимые знания банковской индустрии, отмечает газета.