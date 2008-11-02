822 ДТП произошло в Украине за минувшие сутки

В Украине за минувшие сутки произошло 822 дорожно-транспортных происшествий, в которых 37 человек погибли, 224 - ранены.

Об этом сообщает Департамент ГАИ Министерства внутренних дел Украины.

По данным стражей порядка, 9 ДТП совершены по вине водителей в нетрезвом состоянии.

Также, отмечают в ГАИ, сильные туманы осложнили условия для движения транспортных средств и стали причиной возникновения аварийных ситуаций и совершения дорожно-транспортных происшествий. В частности, увеличилось количество погибших в ДТП в Крыму, Николаевской, Сумской, Херсонской областях. Ослабление контроля за дорожным движением приводит к дорожно-транспортным происшествиям с тяжелыми последствиями.

Так, 1 ноября в Каланчацком районе Херсонской области в условиях недостаточной видимости (туман) водитель автомобиля "Тойота-Камри" выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем "Митсубиси-Паджеро". После столкновения оба автомобиля загорелись. В результате ДТП 6 человек погибли и 2 - травмированы.

Учитывая, что по прогнозам Гидрометцентра Украины, такие погодные условия сохранятся на протяжении нескольких дней, с целью предотвращения совершения ДТП, гибели и травмирования участников дорожного движения Департамент ГАИ направил на места указание относительно усиления несения службы подразделениями ДПС и увеличение количества нарядов на участках автомобильных дорог, где в результате тумана значительно ограничена видимость.

Также Департамент Госавтоинспекции МВД Украины обращается к участникам дорожного движения с просьбой быть максимально внимательными и осторожными.