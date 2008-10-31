Американские фондовые индексы открылись в минусе

Американские фондовые индексы снизились в начале торговой сессии 31 октября. За первый час Dow Jones упал на 0,38 процента до 9146 пунктов, "высокотехнологичный" NASDAQ - на 1,3 процента до 1676 пунктов, а индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,83 процента до 945 пунктов.

Наиболее значительное снижение претерпели акции компаний энергетической отрасли. В частности, Exxon Mobil потеряла 1,5 процента своей стоимости. Падают и показатели финансовых компаний, сводный индекс этой сферы снизился на 1,4 процента.

Движение биржевых котировок в США продолжает тенденцию, наметившуюся 31 октября на фондовых рынках Европы и Азии. Японский индекс Nikkei рухнул по итогам торгов на 5 процентов, а основные индексы Франции и Великобритании упали на 1-1,5 процента.

Лента.ру