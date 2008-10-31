У харьковских регионалов завтра будет «черный день»?

Представители и сторонники Партии регионов проводят в Харькове пикетирование по поводу запрещения ретрансляции в кабельных сетях неадаптированных к украинскому законодательству телеканалов.

Как передает корреспондент УНИАН, акция, в которой принимают участие около тысячи человек, проходит на площади Свободы напротив здания Харьковской облгосадминистрации и областного совета, вблизи которых расположено представительство Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Активисты держат в руках транспаранты и плакаты со словами критики относительно «отключения российских каналов от кабельных сетей»: «Нет – уничтожению российских каналов на территории Украины!», «Первое ноября – очередной черный день для граждан Украины?», «Быть информированным – значит, нарушать Конституцию Украины?».

Организаторами акции выступают харьковские областное и городское отделение Партии регионов. В акции принимают участие руководители парторганизаций, депутаты местных советов, сторонники Партии регионов.

Как сообщал УНИАН, Национальный совет по телевидению и радиовещанию обязал кабельных операторов прекратить ретрансляцию неадаптированных к отечественному законодательству телеканалов. По информации газеты «Экономические известия» (№ 177), из отечественного эфира уйдут телеканалы ОРТ, РТР, Ren TV и др. Газета отмечает, что это повлечет сокращение выбора программ и банкротство кабельных компаний, а выиграют те, кто скупает местные кабельные сети. Как сообщил председатель Нацсовета Виталий ШЕВЧЕНКО, 1 марта 2008 года минуло три года с тех пор, как Нацсовет принял требование к провайдерам придерживаться норм отечественного законодательства во время ретрансляции иностранных телеканалов. «Речь идет о многих законах, в частности - о рекламе, авторских и смежных правах, морали и др. Дело не только в соблюдении или несоблюдении нормы украинского языка в эфире», - заверил В.ШЕВЧЕНКО.

23 октября с.г. депутаты Харьковского горсовета приняли обращение к Нацсовету в связи с запрещением ретрансляции неадаптированных к украинскому законодательству телеканалов. Депутаты горсовета потребовали «немедленно прекратить практику управления в так называемом «ручном режиме» и давления на провайдеров программной услуги».

С соответствующими требованиями к Президенту Украины, Верховной Раде, Кабинету Министров, генеральному прокурору Украины, а также в Совет Европы, обратились ранее и депутаты Харьковского областного совета (большинство в Харьковской городском и областном советах составляют представители Партии регионов - УНИАН).