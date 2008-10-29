В Донецке коммунисты пошли на штурм здания обладминистрации (фото)

В Донецке произошли столкновение между участниками коммунистического пикета и сотрудниками милиции. Как сообщает корреспондент «Острова», группа участников акции протеста против политики Президента Ющенко с криками «Руки прочь от народа» попыталась прорвать оцепление перед зданием Донецкой областной государственной администрации.

Правоохранители приняли силовые меры, чтобы не допустить митингующих к зданию ДОГА, где сейчас при участии Президентов Украины и Польши проходит итоговая сессия IX Форума «Украина – Польша». По информации корреспондента «Острова», милиция не превышала своих полномочий, однако в результате столкновения несколько человек, пытавшихся прорвать милицейское оцепление, были свалены на землю.

Как передает корреспондент УНИАН, около 50 активистов КПУ собрались с красными флагами и лозунгами неподалеку от памятника Тарасу Шевченко. На лозунгах написано: «Ющенко, не лезь в НАТО!», «Долой пост президента!», «Ющенко – предатель интересов Украины», «Нет национал-фашизму в Украине!» и др.

Как сообщил секретарь обкома КПУ Сергей ИЛЬИН, сотрудники правоохранительных органов не пропустили митингующих к зданию Донецкой облгосадминистрации. «Нам горсовет не разрешил проводить акцию протеста. Тогда мы обратились в суд, и суд вчера в 21.00 дал нам разрешение проводить митинг», - сказал С.ИЛЬИН. Он возмутился тем, что в нарушение решения суда их не пропустили к зданию ОГА. «Вот вам налицо наша демократия», - возмущенно заявил С.ИЛЬИН.

Сейчас здание полностью оцеплено сотрудниками милиции и ограждено металлическими турникетами. К зданию никого не пропускают.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО посещает с рабочей поездкой Донецкую область. Планируется, что глава государства примет участие в работе девятого форума «Украина-Польша» и Международном инвестиционном саммите Донецкой области. В мероприятии также примет участие Президент Польши Лех КАЧИНСКИЙ.

В связи с организацией Евро-2012 Президенты Украины и Польши также ознакомятся с ходом строительства самого современного футбольного стадиона «Донбасс-Арена», который будет сдан в эксплуатацию в следующем году.

Накануне пресс-служба Донецкого обкома КПУ со ссылкой на первого секретаря Донецкого обкома компартии, народного депутата Украины Николая КРАВЧЕНКО распространила информацию о проведении 29 октября в Донецке акции протеста «в связи с экономическим саммитом», чтобы «высказать свою позицию в отношении политики и действий президента Украины».

Все фото Острова