Цена на российскую нефть упала ниже 60 долларов за баррель

Стоимость российской нефти марки Urals упала к 24 октября ниже отметки в 60 долларов за баррель, сообщает Лента.ру со ссылкой на газету "Ведомости".

Вопреки ожиданиям инвесторов снижение объемов добычи нефти картелем ОПЕК не привело к росту цен, а напротив ускорило их обвал.

Цены на Urals на мировом рынке определяются как стоимость европейской нефти марки Brent со специальным дисконтом. Brent к середине дня 24 октября торговалась в районе 62 долларов за баррель.

Ранее министр финансов РФ Алексей Кудрин заявлял, что бюджет России может быть бездефицитным, если стоимость нефти будет выше 70 долларов за баррель. По прогнозам чиновников, в 2009 году среднегодовые цены на нефть окажутся на уровне 95 долларов за баррель.

Цены на нефть в последние месяцы значительно снижаются из-за опасений рецессии в мировой экономике и, следовательно, снижения потребления углеводородов.

Как сообщал УНИАН, 24 октября картель экспортеров нефти ОПЕК, собравшись на внеочередное совещание, решил снизить квоты на добычу нефти на полтора миллиона баррелей в сутки.