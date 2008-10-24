США не понравилось решение о сокращении добычи нефти

Администрация США считает "антирыночным" решение руководства Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) о сокращении производства нефти с 28,8 миллионов баррелей на полтора миллиона баррелей в сутки, заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Тони Фратто.

"Мы всегда считали, что объем сырья, в том числе и нефти, должен определяться открытыми конкурентными рынками, а не такими антирыночными решениями по (объемам) добычи", - цитирует Фратто РИА “Новости”.

Ранее в пятницу руководство ОПЕК объявило о сокращении с 1 ноября производства нефти с 28,8 миллиона баррелей в сутки на полтора миллиона баррелей ввиду снижения цен на нефть.

Нефть на мировых торговых площадках подешевела с начала сентября до менее чем 70 долларов за баррель.

Решение о сокращении производства принято на внеочередной 150-й конференции ОПЕК в Вене.

Ранее конференция была запланирована на 18 ноября, но ее перенесли на 24 октября именно из за экономической ситуации в мире и обвала цен на нефть - впервые за долгое время цена барреля опустилась ниже 70 долларов после максимума в 147 долларов в июле.

Как отмечалось в пресс-релизе ОПЕК, цены на нефть подверглись "драматическому коллапсу, беспрецедентному по своей скорости и магнитуде".

В связи с этим, ОПЕК приняла решение сократить производство нефти. Квоты пересматриваются следующим образом: Алжир будет производить меньше на 71 тысячу баррелей, Ангола - на 99 тысяч, Эквадор - на 27 тысяч, Иран - на 199 тысяч, Кувейт - на 132 тысячи, Ливия - на 89 тысяч, Нигерия - на 113 тысяч, Катар - на 43 тысячи, Саудовская Аравия - на 466 тысяч, Объединенные Арабские Эмираты - на 134 тысячи, Венесуэла - на 129 тысяч баррелей в день", - говорится в документе картеля.