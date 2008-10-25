Банкоматная сеть неуклонно растет

Сеть банкоматов в Украине в сентябре 2008 г. увеличилась на 267 единиц, и на 1 октября составила 21 тыс. 519 банкоматов.

Об этом УНИАН сообщили в Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем «EMA».

По данным «ЕМА», количество POS-терминалов в торговой сети в сентябре 2008 г. увеличилось на 2,5% или на 2 тыс. 169 единиц - до 88 тыс. 340 штук.

Количество пунктов выдачи наличных, оборудованных POS-терминалами, в сентябре т.г. увеличилось на 1% или на 253 единицы - до 23 тыс. 43 штук.

Лидерами по количеству банкоматов и PОS-терминалов в Украине на 1 октября т.г. стали: «ПриватБанк» - 4,897 тыс. банкоматов и 54,841 тыс. POS-терминалов в торговой сети; «Райффайзен Банк Аваль» - 2,38 тыс. и 6,171 тыс.; банк «Надра» - 1,209 тыс. и 4,857 тыс.; «Проминвестбанк» - 1,568 тыс. и 3,035 тыс.; «УкрСиббанк» - 1,438 тыс. и 733 соответственно.

Справка УНИАН. С начала года банкоматная сеть украинских банков увеличилась на 18,2% или на 3,306 тыс. единиц, количество POS-терминалов в торговой сети - на 36% или на 23,439 тыс. единиц, количество пунктов выдачи наличных, оборудованных POS-терминалами - на 11,6% или на 2,387 тыс. единиц.