Убийца скрывался от розыска в женском белье

В Новоселицкому районе Черновицкой области стражи порядка задержали подозреваемого в убийстве женщины.

Как сообщил корреспонденту УНИАН руководитель сектора общественных связей Управления МВД Украины в Черновицкой области Вячеслав ХАБАЙЛО, в селе Слобода Новоселицкого района во время пожара спасатели обнаружили обгоревшее тело 71-летней женщины. Судмедэксперты и следователи установили, что смерть женщины наступила в результате многочисленных колото-резаных ран, а поджог дома осуществил убийца с целью сокрытия своих следов.

Сотрудникам милиции понадобилось пять суток розыскных мероприятий на территории всего района, чтобы установить и задержать по подозрению в совершении преступления 50-летнего мужчины, которое уже привлекалось к уголовной ответственности.

Позже подозрение вызвала информация жителей одного из сел, что неизвестная женщина рыбачит на их озере. Сотрудники милиции решили проверить подозрительную, и «женщиной» оказался мужчина, у которого нашли орудие убийства – нож. Скрываясь от наказания, переодевался в женскую одежду, в частности, юбку, женскую рубашку, кофту и даже нижнее белье.

Установлено, что убийца был соседом покойной, нигде не работал и перебивался временными заработками. Мужчину возмутило то, что на него сильно лают собаки, когда он проходит мимо, и он предупредил женщину, что та «еще пожалеет» об этом. Позже убийца действительно наведался к пенсионерке и нанес ей ножом 20 ударов в шею и туловище.

Возбуждено уголовное дело по статье 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство), следственные действия продолжаются.