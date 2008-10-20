Погода на 20 - 24 октября

Завтра в Украине осадков не ожидается. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла, на побережье Крыма 6-11°, днем 11-16° тепла; в Карпатах ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

22-23 октября - переменная облачность. Без осадков, только днем 23 октября в западных областях местами небольшой дождь. Ночью и утром кое-где туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, в восточных областях местами 0-2° мороза, на побережье морей 6-11° тепла; днем 12-17° тепла, в западных областях 22 октября 14-19°, 23 октября 9-14° тепла; в Карпатах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 22 октября 4-9° тепла, 23 октября 0-5° тепла.

24 октября в западных, северных и местами центральных областях, 25 октября в восточной половине Украины небольшой дождь (в Карпатах дождь с мокрым снегом); на остальной территории без осадков. Температура ночью 0-6° тепла, на побережье морей кое-где 7-10° тепла, в восточной части, центральных областях и Карпатах местами 0-2° мороза; днем 7-13° тепла, на юге до 16°.

В Киеве 21 октября - без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 13-15°; по области ночью 0-5° тепла, днем 11-16°.

22-23 октября - переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 12-17°.

24 октября - небольшой дождь, 25 октября - без осадков. Температура ночью 1-6° тепла, днем 7-12°.