В Днепре попрощались с погибшими полицейскими (фоторепортаж)

С самого начала церемонии перед театром собрались сотни людей, у входа выстроилась большая очередь, сообщает Днепр.Час.

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Согласно сообщению, помимо обычных граждан, на церемонии отпевания присутствовали родственники погибших, их друзья, а также другие полицейские Днепра.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября в Днепре – день траура за погибшими полицейскими

Напомним, правоохранители задержали преступника, который убил патрульных в Днепре. Трагедия произошла в воскресенье утром, когда экипаж патрульной полиции остановил автомобиль Citroen за нарушение правил дорожного движения. Водитель авто начал оказывать сопротивление работникам полиции, а затем сделал несколько выстрелов и скрылся с места происшествия.

Сотрудник патрульной полиции погиб, его напарница получила ранения и скончалась в больнице на операционном столе. Позже в полиции сообщили, что в убийстве патрульного подозревают 33-летнего уроженца Российской Федерации Александра Пугачева, который проживал в Торезе Донецкой области.



